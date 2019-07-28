أوضاع الهلال لا تُطمئن

المواطن - محمد سمعه

قرّر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، إيقاف مفاوضات تجديد العقد للاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري” والاستغناء عنه قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وأعربت فئات عديدة من جماهير نادي الهلال عن استيائها من قرار إدارة الهلال، كما طالبت الإدارة برئاسة فهد بن نافل بإعادة التفاوض من جديد مع عموري.

علّق خالد العقيلي لاعب النصر سابقًا على ما يحدث في أروقة نادي الهلال قائلًا: الجو بشكل عام في الهلال لا يُطمئن محبيه وعشاقه، اختلافات وتصادمات على كل شيء.

وأضاف العقيلي: أعتقد والله أعلم أنها مفتعلة، والتركيز على انشغال الهلاليين واختلافهم، والقادم لا يُبشر بالخير بالنسبة لهم.

وتابع خالد العقيلي: لا أتمنى ذلك ولكنها قراءة للمشهد الرياضي.

ويُذكر أن الناقد الرياضي عبد الرحمن السماري سبق له انتقاد إدارة الهلال بسبب قيامها بدفع 200 مليون ريال للتعاقد مع الصفقات، وعدم مساعدتها لـ سلطان بن نصيب نجم الهلال السابق والذي مرّ مؤخرًا بأزمة صحية.

وجاء قرار إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع عموري، بسبب تأخر اللاعب الإماراتي ووكيل أعماله في الرد على عرض الإدارة الهلالية.