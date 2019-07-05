أوغندا ضد السنغال .. أسود التيرانجا تعبر لدور الـ8 بلدغة ماني

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أوغندا ضد السنغال منذ قليل بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد وعبوره لدور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة أوغندا ضد السنغال، بضغط هجومي كبير من قبل منتخب أسود التيرانجا والذي سعى لإحراز الهدف الأول في شباك منتخب أوغندا.

وبعد هجمة متقنة من قبل لاعبي المنتخب السنغالي، تمكن اللاعب ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي من إحراز الهدف الوحيد لـ منتخب أسود التيرانجا في مباراة أوغندا ضد السنغال، في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول.

وسعى المنتخب السنغالي لإضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة أوغندا ضد السنغال ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أوغندا ضد السنغال بتقدم المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة أوغندا ضد السنغال، واصل المنتخب السنغالي ضغطه الكبير وذلك بحثًا عن إحراز الهدف الثاني في المباراة.

وسنحت فرصة ذهبية لـ المنتخب السنغالي من أجل إضافة الهدف الثاني في مباراة أوغندا ضد السنغال، لكن اللاعب ساديو ماني أهدرها بعد إهدارة لركلة جزاء في الدقيقة الثانية والستين تعامل معها حارس منتخب أوغندا بمهارة فائقة.

لم يحدث أي جديد في مباراة أوغندا ضد السنغال، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد يضمن به الصعود لدور ربع النهائي رفقة منتخب بنين والذي أقصى بالأمس المنتخب المغربي من البطولة بفضل ركلات الترجيح.

وكانت مباراة أوغندا ضد السنغال، أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي حيث انطلقت المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وبعد إقامة مباراة أوغندا ضد السنغال على ملعب القاهرة، سيستضيف الملعب ذاته مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم في دور الـ16 في بطولة الأمم الإفريقية.