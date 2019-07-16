أولى المفاجآت السارة لإدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

تلقّت إدارة نادي النصر الجديدة برئاسة صفوان السويكت، أولى المفاجآت السارة؛ وذلك بعدما أقدم عضوان ذهبيان في النصر على دعم الإدارة الجديدة ماليًا من أجل صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وكان عبد العزيز بغلف العضو الذهبي بـ النصر قدّم دعمًا ماليًا قدره 500 ألف ريال، كما قدّم سعد آل مغني العضو الذهبي دعمًا ماليًا للنادي مقداره 200 ألف ريال.

وبعد تعاقد نادي النصر، مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون، يطمح العالمي للتحرك والتعاقد مع المزيد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي للمنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان صفوان السويكت قد فاز برئاسة نادي النصر يوم السبت الماضي بعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث تفوّق على كل من نصر النصر وصالح الأطرم.

وتولى صفوان السويكت رئاسة نادي النصر خلفًا لـ سعود آل سويلم والذي أعلن عبر حسابه في تويتر، اعتذاره عن الترشح لرئاسة العالمي.

وكان نادي النصر قد فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويستعدّ نادي النصر، لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل.