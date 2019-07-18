أول تعليق لوزير الصحة على مقطع الممرضة وأخصائي الأشعة

المواطن - الرياض

علّق وزير الصحة توفيق الربيعة، مساء اليوم الخميس على واقعة الممرضة وأخصائي الأشعة، والتي تم تداول مقطع فيديو بشأنها في مستشفى محايل العام.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، في “تويتر”، سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض.

وأضاف “أرجو المشاركة بتقديم بلاغ على ٩٣٧ بأي ملاحظة، وهذا يُساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام”.

وكانت وزارة الصحة قد وجهت، في وقت سابق، بالتحقيق في مقطع فيديو متداول يُظهر إساءة معاملة أخصائي الأشعة لممرضة في مستشفى محايل العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها: حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.. الصحة تُوجّه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وكان مقطع فيديو أظهر أخصائي الأشعة وهو يُهين الممرضة، ويرفع صوته عليها، ويطلب من امرأة أخرى ألا تتدخّل.

وانتقد المواطنون تصرف الأخصائي مطالبين بالتحقيق معه.