أول تعليق من أجيري بعد إقصاء منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحمله للمسؤولية كاملة وذلك بعد خروج الفراعنة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان المنتخب المصري، ودع بطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بالأمس بهدف دون رد في دور الستة عشرة.

وتحدث أجيري بعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا قائلًا: أنا المسؤول الأول والأخير عن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية، وسأعقد اجتماعًا الأحد مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد مصيري في الفترة القادمة.

وكان أجيري قد تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الإعلام المصري والجماهير المصرية وذلك بسبب قائمة اللاعبين المختارة للبطولة الإفريقية بجانب ابتعاده عن اختيار لاعبين آخرين للمشاركة في مباريات البطولة.

كذلك وُصف أداء منتخب مصر بالأداء الضعيف خلال مباريات مرحلة دور المجموعات رغم تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

ويذكر أن أجيري تولى تدريب منتخب مصر في أغسطس الماضي بعد رحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويُعد المدرب أجيري أعلى المدربين أجرًا في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية برصيد 180 ألف يورو.