أول تعليق من لويز أنطونيو بعد رحيله عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه النجم البرازيلي لويز أنطونيو رسالة لإدارة وجماهير نادي الشباب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقع مخالصة مالية مع لويز أنطونيو قبل عدة أيام، قبل أن ينضم إلى صفوف فريق بني ياس الإماراتي رسميًا، اليوم الأحد.

وكتب لويز أنطونيو: “انتهى دوري في نادي الشباب.. أود أن أشكر الشباب على كرم الضيافة معي ومع عائلتي في العام الماضي، لقد كان موسمًا جيدًا، وأشعر أنني بذلت قصارة جهدي.. شكرًا”.

وشارك لويز أنطونيو صاحب الـ28 عامًا في 29 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.