أيام ماطرة ودرجات حرارة منخفضة في موسم الحج

المواطن - الرياض

توقع الراصد الجوي سامي الحربي أن يشهد موسم الحج الحالي أيامًا ماطرة ودرجات حرارة منخفضة، موضحًا أن هذه التوقعات بعيدة المدى ذات دقة متوسطة أو منخفضة.

وتابع الحربي أن وطأة موجة الحر ستشتد على المملكة خلال الـ5 أيام المقبلة، خاصة على منطقة الرياض والقصيم والشرقية، والمدينة المنورة تقترب من حاجز الخمسين درجة.

من جهته، توقع الخبير المناخي زياد الجهني، أسبوعًا صيفيًّا لاهبًا على أجزاء كبيرة من العالم بما فيها المملكة والخليج عامة وأوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا نتيجة تقدم الفاصل المداري وتموضع المرتفع الدافئ شمالًا.

وأضاف الجهني أن هناك فرص تحسن الأمطار على جازان وعسير خلال هذا الأسبوع، وتتقدم نحو الباحة والطائف تدريجيًّا، وبعد ثلاثة أسابيع تصل مكة المكرمة وبعدها المدينة المنورة ثم تبوك من منتصف أغسطس القادم.