أين ينتقل عموري بعد مغادرته الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

يبحث النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، عن التعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن” عموري” الذي رحل عن الهلال بشكل رسمي بعد إيقاف مفاوضات تجديد العقد معه.

وقال الناقد الرياضي عبدالله المالكي: في أي لحظة من الممكن أن يظهر عموري باللون الأخضر ويرتدي قميص الأهلي، النادي الأهلي يُفاوض ثلاثة لاعبين من ضمنهم عموري.

وكان جمهور نادي الهلال، طالب فهد بن نافل رئيس الأزرق بإعادة المفاوضات مع عموري من أجل الحفاظ عليه في صفوف الفريق الهلالي للموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن مجلس إدارة الهلال اتخذ قرارًا قبل 10 أيام بعدم الاستمرار في مفاوضات تجديد عقد عموري، وذلك بسبب مماطلة اللاعب الإماراتي ووكيل أعماله في الرد على عرض الهلال الأخير.

الهلال قدم عرضًا ماليًا قدره 20 مليون ريال سنويًا لـ عموري، بعدما تم رفض عرض قدره 18 مليون ريال، لكن عموري لم يردّ مما دفع الإدارة الهلالية لصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الإماراتي.

انضم عموري، للفريق الهلالي في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة.