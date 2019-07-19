إبراهيم الزبيدي .. موسمه الاستثنائي دفع الأهلي لمفاوضته

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي اقترب كثيرًا من حسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إبراهيم الزبيدي؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر سريعًا؛ لتعويض رحيل النجم المصري محمد عبدالشافي، وعدم قدرة حسين عبدالغني، صاحب الـ42 عامًا، على الاستمرار في الملاعب كثيرًا.

إبراهيم الزبيدي:

وقدم إبراهيم الزبيدي موسمًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون؛ ما جذب الأندية الكبرى إلى مفاوضاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك إبراهيم الزبيدي في 32 مباراة مع التعاون الموسم الماضي، 27 منها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و5 في كأس الملك، وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج إبراهيم الزبيدي، صاحب الـ30 عامًا، مع التعاون بلقب كأس الملك الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخ سكري القصيم، كما ساهم في احتلاله المركز الثالث بالدوري، وهو أفضل ترتيب له على مدار مشاركاته بالمسابقة المحلية.