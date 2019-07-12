إخماد حريق في جبل ضرم

المواطن - أحمد الشهري - محايل

باشر الدفاع المدني في محايل عسير حريقًا شب في أعشاب وشجيرات أعلى قمة جبل ضرم.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي: إن مركز الدفاع المدني بمحايل عسير تمكن من احتواء وإخماد حريق نشب بأعشاب وشجيرات بأعلى قمة جبل ضرم بمحافظة محايل في عدة مواقع متفرقة من الجبل، بمساحة إجمالية بلغت 1300 × 400 متر تقريبًا.

وتابع أن فرق الدفاع المدني عملت على مباشرة أعمال إخماد الحريق بواسطة الآليات ومنع وصولها للمنازل القريبة، فيما تم مباشرة إخماد بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية؛ نظرًا لعدم إمكانية وصول الآليات لهذه المواقع لوعورتها وشدة انحدارها الصخري، وذلك بمشاركة من فريق ساعد وفريق غوث التطوعيين.

وتابع أن الحادث لم يصاحبه أي إصابات، فيما جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.