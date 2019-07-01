إدارة الدبل تناقش الخطط المستقبلية لنادي الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

اجتمع، مساء اليوم الاثنين، مجلس إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، وناقش الخطط المستقبلية لفارس الدهناء في الموسم الرياضي المقبل.

ويُعد اجتماع اليوم هو الأول لمجلس إدارة نادي الاتفاق، بعد اعتماده رسميًّا من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عقب فوزه بالتزكية لمدة أربعة أعوام.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتفاق كالتالي؛ خالد الدبل رئيسًا، حاتم المسحل نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ معاذ العوهلي، عمر باخشوين، إبراهيم آل سالم، محمد القحطاني، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح وإياد البقشي.

ويأمل مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة الدبل في إبرام صفقات قوية، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم جيدًا، أملًا في الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منافسات الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة.