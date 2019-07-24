إدارة الهلال تتخذ قرارها بشأن سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سالم الدوسري دخل منطقة الستة شهور الأخيرة في عقده الحالي مع إدارة الهلال، مما يعني أحقيته بالتفاوض مع أي فريق آخر خلال الفترة الجارية.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة نادي الهلال تفكر في تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري لمدة ثلاث سنوات؛ نظرًا لاحتياج المدرب الروماني رازفان لوسيسكو لخدمات سالم الدوسري مع الزعيم في الموسم الجديد 2019-2020.

ويذكر أن تقارير صحافية، ذكرت من قبل أن نادي النصر ونادي العين الإماراتي سيتنافسان بقوة على التعاقد مع سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وساهم سالم الدوسري في فوز الهلال على نادي أودينيزي الإيطالي أمس الأربعاء بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ودية وتحضيرية للهلال في معسكره الإعدادي في دولة النمسا، حيث تمكن سالم الدوسري من إحراز هدفين لـ الهلال.

شارك سالم الدوسري مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.