إدريس مشرفًا للناشئين بـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تعيين حمزة إدريس نجم الاتحاد السابق في منصب مشرفًا على الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

وعمل حمزة إدريس في منصب المشرف على المنتخبات السنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أن يُعلن رحيله عن منصبه بانتخاب ياسر المسحل كرئيس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكتب وقتها حمزة إدريس العديد من التغريدات عبر حسابه في تويتر قائلًا: بعد أن تشرفت في الفترة الماضية بخدمة وطني الغالي، من خلال الإشراف على المنتخبات، أغادر موقعي بشكل رسمي مع تمنياتي لأخي وصديقي الغالي ياسر المسحل ومجلس إدارته بالنجاح، وفقكم الله جميعًا.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة عن موافقته على إعارة اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس لصفوف نادي فنربخشة التركي لمدة عامين.

وكان الاتحاد تعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز من صفوف نادي بالستينو التشيلي واللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.