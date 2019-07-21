إدين هازارد .. وسر القميص رقم 50

المواطن - مروة نبيل

ارتبط إدين هازارد بالقميص رقم 10 خلال السنوات الماضية، إلا أنه اضطر لتغييره بعد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ليظهر بالقميص رقم 50.

وظهر البلجيكي إدين هازارد بالقميص رقم 50 في أولى مبارياته بقميص ريال مدريد الإسباني خلال ودية بايرن ميونيخ الألماني، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

إدين هازارد

وكشفت صحيفة “ميرور”، سر ظهور إدين هازارد بالقميص رقم 50 في ودية ريال مدريد وبايرن ميونيخ، مؤكدة أن نجم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اختار هذا الرقم بسبب الذكرى الـ50 على هبوط مركبة الفضاء “أبولو 11” على سطح القمر.

ومنحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، إدين هازارد حرية اختيار الرقم الذي يُفضله بين الأرقام المتاحة حاليًا في الفريق الأول لكرة القدم، وسط أنباء عن حصوله على رقم 23 الذي ارتبط بأساطير لعبة كرة السلة مثل جودان وليبرون جيمس.

وكان من المتوقع أن يحصل إدين هازارد على القميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أملًا في السير على خُطاه، وقيادة ريال مدريد للتتويج بالبطولات المحلية والقارية، ولكن تواجد ماريانو دياز حرمه من هذا الرقم.

واصطدمت رغبة نجم المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، إدين هازارد بالحصول على القميص رقم 10 مع ريال مدريد الإسباني، برفض النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يرتدي هذا القميص.