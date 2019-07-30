إرسال موظف أمريكي كبير لتسليم صور إلى كيم

المواطن - متابعة

أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تذكارات من زيارته القصيرة لكوريا الشمالية الشهر الماضي إلى زعيمها كيم جونغ أون.

وقال مسؤول كبير بالإدارة: إن موظفًا كبيرًا من مجلس الأمن القومي سلم باليد صورًا من اجتماع يونيو بين ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح إلى مسؤول كوري شمالي الأسبوع الماضي.

وعندما سئل عن موعد استعداد كوريا الشمالية لاستئناف المحادثات الجوهرية بشأن برنامجها النووي، مثلما تعهد كيم عندما خطا ترامب خطوات بسيطة في أرضه، قال المسؤول الكوري الشمالي فقط: إنهم سيكونون على استعداد لاستئناف المحادثات في وقت قريب جدًّا.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق: إن إدارته تبادلت رسائل إيجابية في الآونة الأخيرة مع كوريا الشمالية، التي تعمل معها على استئناف محادثات تهدف إلى إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي.