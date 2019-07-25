إسراء الميمني تثير الجدل حول سائق أوبر

المواطن - الرياض

تسببت أخصائية الإعاقة العقلية، إسراء الميمني في حالة من الجدل، بعدما وجهت انتقاداً لقائد إحدى المركبات التي تعمل مع شركة أوبر.

ونشرت إسراء الميمني صورة لقائد المركبة من الخلف لم تظهر فيها ملامحه وعلقت عليها بالقول إن هذه المركبة كانت متسخة وتضيق الصدر وأن الأجرة التي دفعتها لا تتناسب مع الخدمة السيئة التي حصلت عليها.

وغردت الميمني بصور لمقاعد المركبة وعلقت عليها بالقول: ” مثال بسيط عن نظافة أوبر بالمدينة المنورة.. ولما قلتله فعلاً سيارتك وسخة رده كان لو ما عجبك اتعلمي السواقة”.

وعلى الفور حدث انقسام حول ما قامت به الميمني حيث وصف البعض ما قامت به على أنه تشهير بسائق أوبر وأنها قد تتسبب في إلغاء تعاقده مع أوبر أو ” قطع رزقه” حسب قولهم.

وعلى الجانب الآخر أكد فريق من المؤيدين أنها لم تشهر به حيث لم تنشر صورة الوجه أو المركبة ولم تقدم بلاغاً رسمياً إلى شركة أوبر بالتالي كل ما قالته يأتي في إطار النقد الهادف لتطوير المنظومة.

إسراء الميمني عادت للتوضيح والرد بعد ساعات حيث قالت إن الرحلة التي انتقدتها لم تكن يوم أمس بل كانت قبل عدة أيام.

وأوضحت أن تعليقها على السيارة وليس على قائد المركبة حيث قالت إنه ملزم بأن يهتم بنظافتها.

وقالت الميمني: للتوضيح: ” أولاً الرحلة من فترة وليس الأمس، ثانياً تعليقي على السيارة فهو ملزوم يهتم بنظافتها، أنا لا شهرت باسمه ولا صورته ولا سيارته، ثالثاً أوبر ما عرفوه ولا أعطيتهم بياناته ولا فصلوه”.