إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه المدنيين بعسير

إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيين باتجاه المدنيين بعسير

2019/07/23
الساعة 11:46 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .
وأكد العقيد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .



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