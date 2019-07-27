إصابة تُنقذ مسيرة خيمس مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا للغاية من الاعتماد على اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز في صفوف النادي الملكي في الموسم المقبل.

وكان اسم خيمس ارتبط بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف العام الجاري، مع اهتمام نادي نابولي الإيطالي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتعاقد مع خيمس.

ولكن إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة ريال مدريد وآرسنال الإنجليزي الودية، تسببت في إنقاذ مسيرة اللاعب خيمس رودريغيز مع النادي الملكي، حيث سيضعه الفرنسي زيدان في التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكان الكولومبي خيمس رودريغيز قرر الرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف عام 2017، وانضم لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة لمدة عامين.

رفض نادي بايرن ميونيخ بعد ذلك شراء خيمس رودريغيز بصورة نهائية من ريال مدريد، ليعود اللاعب الكولومبي مؤخرًا للريال في انتظار حسم مصيره.

وانضم خيمس رودريغيز لصفوف ريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من صفوف نادي موناكو الفرنسي، حيث جاء انضمام خيمس لـ ريال مدريد بعد تألقه المُلفت للنظر مع المنتخب الكولومبي في كأس العالم 2014 والتي أُقيمت في البرازيل.

وتعرض نادي ريال مدريد صباح اليوم، للخسارة من فريق أتلتيكو مدريد وديًّا بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أُقيمت في بطولة الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب بعض من جماهير نادي ريال مدريد، إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز بإقالة المدرب الفرنسي زيدان من تدريب النادي الملكي؛ وذلك بسبب الخسارة الثقيلة من أتلتيكو مدريد إضافة إلى تفريطه في عناصر جيدة تُفيد الريال مثل داني سيبايوس والويلزي غاريث بيل.

تولى زيدان تدريب ريال مدريد قبل نهاية موسم 2018-2019 خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.