إصابة فتاة على دباب في حديقة أبو عريش

المواطن - علي شيبان – جازان

تذمّر مرتادو حديقة الشهداء الواقعة جنوب محافظة أبو عريش بجازان من انتشار ظاهرة الدبابات ما أدى إلى إزعاج وفوضى في الحديقة وإصابة فتاة في العقد الثاني وذلك بسبب غياب الرقابة.

متنفس للجميع:

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن” تحدث فيصل حكمي قائلاً: من المعروف أن المتنزهات والحدائق العامة هي متنفس للجميع ومَعلم من معالم جذب السياحة والمتنزهين ويتم استغلالها لإقامة الفعاليات والبرامج الترفيهية الموسمية ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الدبابات مما سببت لنا القلق والخوف على أطفالنا من التعرض للدهس مما أدى إلى حرمان كثير من الأسر من التنزه في هذه الحديقة.

مخاطر على الأطفال:

من جهة أخرى أوضح فهد الشريف: أن حديقة الشهداء في أبو عريش من أجمل الحدائق ولكن انتشرت ظاهرة تأجير الدبابات للأطفال وذلك من قبل العمالة الوافدة واستغلال المتنزهين مما سبب لنا قلقاً وخوفاً ناهيك عن الفوضى والإزعاج لمرتادي هذه الحديقة والتي تحولت إلى مضمار للدبابات وعدم احترام حقوق الآخرين في التنزه بكل هدوء وأريحية ونتمنى من الجهات المعنية بتكثيف الرقابة ومصادرة هذه الدبابات التي أصبحت هاجساً وتشكل خطراً حقيقياً على الأطفال فيها.

إصابة فتاة:

بدوره أضاف خالد بكري: أن ظاهرة انتشار الدبابات أصبحت تغزو الحدائق العامة بجازان بدون أي رقابة ومن أجل المكسب المادي لأصحابها والذين أغلبهم من العمالة الوافدة.

وتابع: لقد كنت ليلة البارحة متواجداً في الحديقة وشاهدت إصابة فتاة في العقد الثاني من العمر حيث اصطدمت بأحد براميل النفايات وذلك بعد استخدامها إحدى الدبابات مما أدى إلى إصابتها إصابة متوسطة في الرأس أدى إلى نزيف الدم وتم نقلها بواسطة أهلها إلى أحد المستشفيات الحكومية.

ممنوعة في الحدائق:

وأردف محمد معشي قائلاً: من المعروف أن الحدائق العامة تكون متنفساً ومتنزهاً للجميع والبحث عن أجواء هادئة ومع هذا انتشرت ظاهرة الدبابات والتي أزعجت المتنزهين مع أن هذه الدبابات ممنوع استخدامها في الحدائق العامة وقد تعرض الأطفال للخطر حيث يستخدم هذه الدبابات في الممرات الداخلية للحديقة ونتمنى اختفاء هذه الظاهرة والقضاء عليها بأي شكل من الأشكال.

وناشد أهالي محافظة أبو عريش ومرتادو هذا المنتزه عبر “المواطن” من الجهات المعنية الاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على هذه الدبابات وإيجاد الحلول المناسبة من أجل اختفاء هذه الظاهرة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين ومرتادي هذا المنتزه مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة.