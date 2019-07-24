إصابة نجم ريال مدريد بالرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، ماركو أسينسيو خلال مباراة أرسنال الودية.

ريال مدريد

وأكد موقع ريال مدريد الإسباني الرسمي، أن ماركو أسينسيو يُعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي، والغضروف الخارجي للركبة اليُسرى.

ومن المقرر أن يُجري نجم ريال مدريد الإسباني عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ويبدأ فترة التأهيل بعد ذلك، استعدادًا لعودته مرة أخرى.

ولم يعلن نادي ريال مدريد مدة غياب نجمه الإسباني أسينسيو، إلا أن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تحتاج إلى فترة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر.

ريال مدريد ضد أرسنال

وكان ماركو أسينسيو قد سقط على الأرض في الدقيقة 65 من أحداث مباراة ريال مدريد ضد أرسنال الودية، بعد كرة مشتركة مع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج محمولًا.

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد أرسنال ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للمرينغي.