إصابة نيمار تُثير قلق سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يعيش الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من القلق، بسبب إصابة الكاحل التي تعرض لها نيمار دا سيلفا خلال تواجده مع منتخب البرازيل قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن نادي سان جيرمان أجرى فحوصات طبية للبرازيلي نيمار في باريس، لمعرفة مدى إمكانية لحاقه بجولة الفريق الأول لكرة القدم في الصين، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان معسكرًا خارجيًا في ألمانيا حاليًا، قبل السفر إلى الصين، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الفرنسي ضد ستاد رين.

وبدأ النجم البرازيلي نيمار عملية التأهيل، في المركز الرياضي التابع لنادي سان جيرمان في باريس، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من عودة نيمار إلى سان جيرمان، إلا أن استمراره مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل غير مضمون، حيث أبدى النجم البرازيلي رغبته في الرحيل، والعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني.