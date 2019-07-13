إضراب تجار باكستان

المواطن - متابعة

أغلقت الأسواق ومتاجر الجملة بأنحاء باكستان أبوابها، اليوم السبت، في إضراب للأنشطة التجارية؛ احتجاجًا على إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي ودعم المالية العامة المستنزفة.

وفي كراتشي المركز التجاري الرئيسي بباكستان، قال عتيق مير رئيس اتحاد كل تجار كراتشي الذي يمثل مئات الأسواق بالمدينة: إن نحو 80 بالمائة من أسواق الجملة أغلقت أبوابها؛ بحسب “رويترز”.

وقال مير: ”إن سياسات الحكومة خلقت انعدامًا للثقة في التجارة والصناعة“ مضيفًا أن التجار يعانون بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون برشا.

ووجهت دعوات لإضرابات مماثلة في مراكز تجارية كبرى أخرى منها لاهور في الشرق، وروالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، وملتان موطن صناعة الخزف الشهيرة.

ولم تشارك جميع الاتحادات التجارية في الإضراب، لكن الخطوة تبرز الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي تولت السلطة العام الماضي بعد تعهدها بتوفير ملايين الوظائف وباتخاذ إجراءات لمساعدة الفقراء.