إضراب في مطار هيثرو والسفارة تنبه

المواطن - الرياض

كشفت السفارة السعودية في لندن أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عزم موظفيها إجراء إضراب في الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وأضافت السفارة في بيان لها أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح المواطن، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم.