إطلاق روزنامة السودة: حنا فوق

المواطن - السودة

أطلق موسم السودة، عبر موقعه الإلكتروني، روزنامة فعالياته وأنشطته المصاحبة خلال شهر أغسطس القادم.

ويحمل موسم السودة عنوان “حنا فوق في السودة” خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2019، يهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة لتكون من أوائل الوجهات السياحية الطبيعية والجبيلة، وأيضًا استقطاب الفعاليات الرياضية والثقافية التي برز هوية المنطقة المتجددة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التراث المحلي للمنطقة وعرضه من خلال وسائل مختلفة فنية وموسيقية وثقافية.

كما يهدف موسم السودة إلى تسليط الضوء على مواطن القوى والفرص المتاحة في المنطقة، وإظهار انفتاح المملكة على العالم عبر حيويتها وثقافتها وقدراتها البشرية والطبيعية.

ويمكن الاطلاع على روزمانة الفعاليات والأنشطة على الرابط هنا