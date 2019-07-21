إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف لبعض الخريجين

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لطلب إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين، فيما قبل تاريخ 1407، وهم الذين عُينوا بالدولة ولم تصرف لهم قبل قرار إيقافها.

وبحسب التعميم، سيتم حصر الحالات لمن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل صدور تعميم وزارة المالية رقم 12/ 356 وتاريخ 19/ 11/ 1407، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

جدير بالذكر أنه صدرت توجيهات في عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا.