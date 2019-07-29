إعلامي يُثير الجدل بعد رحيل عموري

المواطن - محمد سمعه

عبّر الإعلامي الرياضي بتال القوس عن رأيه حول ما يدور في صفوف بعض الأندية السعودية بعد تأزم موقفها مع بعض من نجومها.

وكتب بتال القوس عبر حسابه الرسمي في تويتر: قد تكسب لاعبًا وتخسر الفريق، ولكن المعادلة يُمكن الجمع بين طرفيها بإداري ذكي.

وأثارت تغريدة بتال القوس الجدل عبر التعليقات عليها في حسابه في تويتر، حيث اعتقد الجمهور الهلالي أنه يُعلق على أزمة عموري بعدما قرّر نادي الهلال إيقاف مفاوضات التجديد معه.

كما اعتقد الجمهور النصراوي أنه كان يقصد الأزمة التي حدثت بين نادي النصر والمغربي عبد الرزاق حمدالله قبل أن يتم التجديد لـ حمدالله لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويُذكر أن الناقد الرياضي عبدالله المالكي كان ذكر بأن عموري قد يكون قريبًا من ارتداء قميص النادي الأهلي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وكان الهلال أوقف المفاوضات مع عموري، بسبب مماطلة الأخير حول الرد على عرض التجديد الذي قُدم له من قبل الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل.