إمبراطور اليابان يستقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر أكاساكا

إمبراطور اليابان يستقبل الأمير محمد بن سلمان في قصر أكاساكا

2019/07/02
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بقصر اكاساكا في طوكيو اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ورحب الإمبراطور ناروهيتو، بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبدياً سعادته بمشاركة سموه في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا.


وقد شكر سموه جلالته على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته لجلالته والشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل إمبراطور اليابان سموه تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.
كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

 



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