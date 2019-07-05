إنجاز نسخة 1976 يُداعب المغرب ضد بنين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة المغرب ضد بنين المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على إستاد السلام، في أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

المغرب ضد بنين:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب أسود الأطلس ينتظره رقم استثنائي في حالة تحقيق الفوز في مباراة المغرب ضد بنين اليوم.

وأضافت “أوبتا”، أن منتخب أسود الأطلس نجح في الفوز في آخر 3 مباريات لعبها ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، ولكنه فاز في 4 مباريات متتالية في البطولة مرة واحدة فقط من قبل، كانت في نسخة 1976.

ويطمح منتخب الأسود الثلاثة للفوز في مباراة المغرب ضد بنين اليوم، وتكرار إنجاز 1976 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أن يُقدم أداء مميزًا في منافسات الكان 2019.

منتخب المغرب:

وخطف منتخب الأسود الثلاثة الأنظار قبل مباراة المغرب ضد بنين اليوم، حيث نجح في حصد العلامة الكاملة خلال منافسات دور المجموعات بالفوز على ناميبيا، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، ليتأهل إلى دور الـ16 كمتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب بنين الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي الكان 2019، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط.