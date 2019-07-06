إنفانتينو يهنئ المسحل ويدعوه لزيارة مقر الفيفا

المواطن - مروة نبيل

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، جياني إنفانتينو بعد تركيته رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وأعرب إنفانتينو عن أمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بدوام التوفيق، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه رئيس “فيفا”، الدعوة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية والالتقاء بمسؤوليه.

ومن جانبه، قدم ياسر المسحل شكره وتقديره لرئيس “فيفا” على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة بعد تزكيته ومجلس إدارته لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، متمنيًا أن يوفق المجلس لتحقيق تطلعات الوسط الرياضي.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر