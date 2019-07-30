إنقاذ حياة ثلاثيني يعاني من ورم ونزيف بالمخ في جدة
كان يعاني من نقص شديد في الوعي

إنقاذ حياة ثلاثيني يعاني من ورم ونزيف بالمخ في جدة

2019/07/30
الساعة 3:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1700
0
طباعة
المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريض حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وكان المريض يعاني من نقص شديد في الوعي كشبه غيبوبة، وأُجريت له كافة الفحوصات الطبية منها الإشعاعية التي بيّنت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ؛ مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ وكادت أن تؤدي لوفاته.

وقد تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات وأُجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تم خلالها إزالة الورم الدموي كلياً بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية تم نقله إلى العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة وبعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نُقل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى بصحة وسلامة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم