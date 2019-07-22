إنقاذ شاب تعرض لهجوم كلب مفترس

إنقاذ شاب تعرض لهجوم كلب مفترس

2019/07/22
الساعة 5:45 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة شاب تعرّض لهجوم من كلب مفترس في إحدى القرى الواقعة شمال مركز ظلم.

وكان الشاب قد تعرّض لجروح مختلفة في الصدر والذراعين والقدمين بعد أن هاجمه الكلب المفترس حيث تم استقباله في قسم الطوارئ بمستشفى ظلم العام وقدمت له الإسعافات الأولية، وتعامل الفريق الطبي مع الإصابات التي تعرض لها الشاب كما تم إعطاؤه التطعيمات اللازمة.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم جرى تحويل الشاب لقسم التنويم لمواصلة الرعاية الطبية، فيما غادر المستشفى بعد استقرار حالته.



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