إنهاء المغامرة شعار السنغال ضد بنين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة السنغال ضد بنين، أمس الأربعاء، بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد ليعبر أسود التيرانجا إلى الدور نصف النهائي بـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ورفع المنتخب السنغالي في مباراة السنغال ضد بنين، شعار إنهاء مغامرة المنتخب البنيني، والذي نجح للمرة الأولى في تاريخه إلى عبور الدور ربع النهائي.

وأبطل نجوم المنتخب السنغالي في مباراة السنغال ضد بنين، مفاجآت المنتخب البنيني، خاصة أن منتخب السنغال نزل ضاغطًا بقوة؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

ورغم نهاية الشوط الأول من مباراة السنغال ضد بنين بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لكن المنتخب السنغالي ضغط بقوة في الشوط الثاني حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز.

وسجل اللاعب إدريساه غايي هدف أسود التيرانجا الوحيد في مباراة السنغال ضد بنين بالدقيقة السبعين من عمر المباراة، وذلك بعد تمريرة رائعة من اللاعب ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي

ويذكر أنه بعد نهاية مباراة السنغال ضد بنين، سيواجه المنتخب السنغالي المتأهل من مباراة منتخبي تونس ومدغشقر في الدور نصف النهائي.

وبعد نهاية مباراة السنغال ضد بنين، أُقيمت مباراة جنوب إفريقيا ضد منتخب نيجيريا التي انتهت بفوز المنتخب النيجيري بثنائية مقابل هدف، ليعبر المنتخب النيجيري إلى دور الأربعة.

وكانت مباراة السنغال ضد بنين، أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة.

وقبل إقامة مباراة السنغال ضد بنين، كان منتخب السنغال تأهل لدور ربع النهائي بعد إقصاء منتخب أوغندا بهدف دون رد، بينما تأهل منتخب بنين بعد الفوز على منتخب المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في دور ثمن النهائي.

ويذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفًا للاعب ساديو ماني في مباراة السنغال ضد بنين، بسبب التسلل.

وبعد نهاية مباراة السنغال ضد بنين ولقاء جنوب إفريقيا ونيجيريا، ستُقام يوم الخميس مباراتان في دور الثمانية وهما مباراتا الجزائر وساحل العاج، وتونس ومدغشقر.