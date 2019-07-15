إهانة أمريكية غير مسبوقة لإيران

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إهانة دبلوماسية ضخمة لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، والذي تعرض ضمن مجموعة من المسؤولين في طهران لعقوبات أمريكية، قبل أن تتراجع واشنطن عن تنفيذها.

إهانة جواد ظريف

وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت الولايات المتحدة تأشيرة دخول لظريف من أجل حضور اجتماع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، غير أن هذا القرار اُتبع بفرض قيود على حركته، حسبما أكدته مجلة نيوز وييك الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن ظريف ووفده سوف يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي ممثلين آخرين للأمم المتحدة، لكن “لا شيء أكثر من ذلك”، وسيكونون مقيدين بالسفر إلى داخل ست كتل من مقر الأمم المتحدة والبعثة الدبلوماسية الإيرانية.

إيران ليست أهلاً للثقة

وأوضح بومبيو لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن “الدبلوماسيين الأمريكيين لا يتجولون حول طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين للتجول بحرية حول مدينة نيويورك”.

ونظرًا لكونه هدفًا للإدراج في القائمة السوداء من قبل إدارة ترامب، فقد أصدر ظريف تأشيرة دخول من السفارة الأمريكية في العاصمة السويسرية.

وفي نيويورك، سيحضر اجتماعًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمناقشة التنمية المستدامة، كما سيلتقي بأشخاص من مراكز الفكر والصحفيين.

وخلال حواره مع الصحيفة الأمريكية، أكد بومبيو أنه لا يثق في ظريف، موضحًا أنه “يخشى أن يستخدم ظريف زيارته لنشر دعاية خبيثة”، في إشارة إلى المساعي الإيرانية الدائمة لاستغلال بعثاتها الدبلوماسية في أغراض إرهابية.