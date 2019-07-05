إيداع مدير الأمن الجزائري السابق ونجليه السجن المؤقت

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أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، صبيحة الجمعة بإيداع مدير الأمن السابق عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ نهب الأراضي والثراء غير المشروع.

وقد مثُل أمام القضاء الجزائري إلى جانب مدير الأمن السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهماً آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربع ولاة سابقين، شغلوا مناصبهم في تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، وتلمسان.

وبين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق عبدالمالك بوضياف باعتباره كان محافظاً لمدينة وهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبدالغني زعلان الذي كان والياً لنفس المدينة.

وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية، ونجليه رهن الحبس المؤقت، كما يتابع في القضية أيضاً والي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ، ووالي تيبازة الذي شغل منصب وزير الفلاحة عبد القادر قاضي.