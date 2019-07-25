إيداع معاشات التقاعد وبدل الغلاء

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع معاشات التقاعد وبدل غلاء المعيشة عن شهر يوليو 2017 في إيداع بنكي واحد.

ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتواصل مع بنوكهم حال وجود مشكلة.