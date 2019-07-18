إيران تحتجز ناقلة نفط وواشنطن تتوعّد

المواطن - متابعة

طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إيران الإفراج فوراً عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

وقال المتحدث الأمريكي، اليوم الخميس، إن “الولايات المتحدة تُندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله”.

وتابع أن على إيران الكفّ عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فوراً.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن اليوم الخميس، احتجاز “ناقلة أجنبية” على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني.