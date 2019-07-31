إيران تلغي الريال وتعتمد التومان عملة جديدة

المواطن - متابعة

صادقت الحكومة الإيرانية اليوم على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من مشاكل اقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية أدت إلى تراجع عملتها.

كذلك قرّرت الحكومة الإيرانية حذف أربعة أصفار من عملتها الوطنية، التي تراجعت بنحو 200% أمام الدولار في السوق السوداء (الموازية) منذ بداية 2018.

وقبل عدة أيام أعادت إيران إقرار الميزانية الخاصة بالعام الجاري بعد 4 شهور من إقرارها في مارس الماضي وذلك بعد تخفيض كمية الصادرات النفطية من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 300 ألف فقط ما يعني عجزاً كبيراً هذا العام.

وأدّى سوء تقدير حجم صادرات النفط الإيرانية خلال العام الجاري إلى خلق عجز متوقَّع في الميزانية يبلغ نحو 140 تريليون تومان (33 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، 4200 تومان/دولار)، ويشكِّل ما نسبته 32% من إجمالي حجم الموازنة، فأصبح لزامًا على الحكومة إيجاد حل لملء هذا الفراغ أو القضاء عليه.