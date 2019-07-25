إيفانكوفيتش يمنح نجوم الأهلي راحة ليومين

المواطن - محمد سمعه

قرّر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، راحة لمدة يومين بعد نهاية معسكر النمسا.

وذكر الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر أن الفريق الأول بالأهلي مُنح راحة لمدة يومين عن التدريبات، بعد نهاية المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، كما تقرر عودة الأهلي لتدريباته مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

وكانت بعثة النادي الأهلي وصلت اليوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة قادمة من دولة النمسا.

وتولّى برانكو إيفانكوفيتش تدريب الأهلي لمدة موسمين، خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي والذي تمت إقالته بعد إقصاء الأهلي من البطولة العربية في الموسم الماضي.

وكان الأهلي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.