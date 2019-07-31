إيفرتون يُطارد نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قدّم نادي إيفرتون الإنجليزي عرضه لنادي برشلونة الإسباني، وذلك للتعاقد مع البرازيلي مالكوم لاعب البارشا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعانى مالكوم في موسم 2018-2019 مع برشلونة وذلك بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الكتالوني منذ الانضمام له في صيف 2018 قادمًا من نادي بوردو الفرنسي.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن برشلونة يميل للموافقة على عرض إيفرتون والمُقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع مالكوم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، كان تقدّم بعرض أقل من 40 مليون جنيه إسترليني لضم مالكوم، لكن نادي برشلونة رفضه.

وأصبح نادي إيفرتون قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب الإيطالي مويس كين، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.