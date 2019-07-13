إيفرتون يُغازل نجم مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي إيفرتون الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع Sports Mole أن نادي إيفرتون سيحاول دفع 8 ملايين ونصف المليون جنيه إسترليني وذلك من أجل إقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن فابيان ديلف.

ويذكر أن فابيان ديلف لايزال لديه موسم واحد في عقده الجاري مع السيتي ليكون بعد ذلك صفقة انتقال حر.

ولعب فابيان ديلف مع مانشستر سيتي في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأصبح فابيان ديلف قريبًا من الرحيل عن مانشستر سيتي، وذلك بعد تعاقد بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع اللاعب الإسباني رودري لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في أوائل شهر يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن فابيان ديلف فاز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وشارك مع منتخب إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي تُوج بها منتخب البرتغال مؤخرًا.