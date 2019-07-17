إيكاردي يمنح يوفنتوس مهلة أخيرة

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن مهاجم نادي إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، منح يوفنتوس مهلة أخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، إلى أن إيكاردي أخبر مسؤولي يوفنتوس أنه سينتظر حتى العاشر من شهر أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ إجراء مفاوضات انتقاله مع نابولي.

وأوضحت تقارير صحافية أن إيكاردي يضع الانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس كخيار أول في حال رحيله عن إنتر ميلان، فيما يعد نابولي الخيار الثاني للنجم الأرجنتيني.

وأعلن إنتر ميلان خلال الفترة الماضية عن خروج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إيكاردي ورادجا ناينجولان، من حسابات النادي في الموسم المقبل، ما يعني إمكانية رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغاب إيكاردي عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مؤخرًا، وعاد إلى مدينة ميلانو فيما لم يسافر برفقة الفريق إلى الجولة الاَسيوية في سنغافورة، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق حول ذلك، ما يمهد الطريق لرحيله.