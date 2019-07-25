ابن عبدالمطلب المتهم بالانقلاب في السودان يتحدث

المواطن - متابعة

بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كتب ابن عبدالمطلب على صفحته على فيسبوك ما يظهر أن المحاولة لم تتم الآن بل بعيد فض الاعتصام، وأن والده هو من قرر الانقلاب، وهو من طلب وقفه قبل الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، وفق مواقع سودانية محلية.

وأكد ابن عبدالمطلب أن الاعتقالات وسط قيادات المؤتمر الوطني جاءت لتحريض الناس ضد والده، نافيًا أي علاقة له بالإخوان المسلمين، بحسب “العربية”.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد عين الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيساً لأركان الجيش السوداني في أبريل الماضي.

وكان عبدالمطلب يشغل منصب نائب رئيس الأركان المشتركة في الجيش السوداني بقرار أصدره الرئيس المعزول، عمر البشير، يوم 26 فبراير الماضي.