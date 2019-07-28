ابن مشعل يُحفز لاعبي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حرص المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، على تحفيز لاعبي الفريق الأول لتحقيق الانتصارات، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وعقد ابن مشعل اجتماعًا مع الجهازين الفني والإداري، ولاعبي الأهلي، بحضور رئيس النادي، أحمد الصائغ، أكد من خلاله على ضرورة العمل الجاد، ودخول أجواء المباريات المقبلة بروح الانتصار؛ لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الوفية.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، صورًا من اجتماع بن مشعل مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين لتحفيزهم على تحقيق الأفضل.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش إلى التدريبات الجماعية اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة اليومين الماضيين، عقب العودة من معسكر النمسا.

وقرر برانكو إغلاق التدريبات أمام الجماهير ووسائل الإعلام بداية من مران اليوم وحتى موعد مباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستُقام، يوم 6 من شهر أغسطس.