ابن نافل والمفرج يدعمان الهلال ضد بليد
في معسكر النمسا

ابن نافل والمفرج يدعمان الهلال ضد بليد

2019/07/21
الساعة 9:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج على حضور مباراة الهلال ضد بليد الودية، المقامة الآن.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لـ”ابن نافل” والمفرج خلال متابعتهما لمباراة الهلال ضد بليد السلوفيني، وذلك بعد وصولهما إلى النمسا اليوم الأحد.

وتُشير نتيجة مباراة الهلال ضد بليد السلوفيني إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بنتيجة 7/0 خلال أحداث الشوط الأول.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.



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