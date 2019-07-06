اتحاد السباحة يُوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني

المواطن - واس

وقع الاتحاد السعودي للسباحة مذكرة تفاهم مع نظيره في الاتحاد البحريني للسباحة شملت مجال تطوير الألعاب المائية وتبادل الخبرات في مجال السباحة وكرة الماء ورياضة الغطس وإقامة تدريبات ومنافسات مشتركة بين البلدين والمشاركة في بطولات الألعاب المائية المحلية والدولية التي يقيمها أحد البلدين بالإضافة للمشاركة في الدورات والدراسات في مجال الألعاب المائية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس اتحاد السباحة السعودي المهندس أحمد القضماني بنظيره البحريني الدكتور محمد مجبل في مسبح صالة الهيئة العامة الرياضة في مدينة الدمام .

وأوضح القضماني أن مذكرة التفاهم تأتي وفق التطوير والمنهجية التي يسعى لتطبيقها الاتحاد والمنبثقة من رؤية 2030 التي معها ستكون الفائدة للعبة بشكل عام من خلال التطوير المستمر والاستفادة من الخبرات والمشاركات الفعالة بين الاتحادين لـ تعود بالنفع على جميع منسوبي المنظومة وستكون بداية مثمرة للمزيد من الاتفاقيات المقبلة من أجل النهوض وبناء جيل جديد من الممارسين الذين نأمل أن يشاركوا في صناعة الإنجاز للسباحة السعودية في المسابقات القارية والمونديالية .

وقدم شكره للاتحاد البحريني على مبادرته على توقيع هذه الاتفاقية ممثلة بالرئيس وكافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية على دعمه المستمر لرياضة السباحة ومتابعته الدائمة وتحفيزه لنا في الاتحاد, آملين أن نحصد ثمار كل ذلك العمل والبرامج التي يطبقها الاتحاد في صنع جيل مميز ومثمر ومنجز.