اتحاد القدم يقترب من تحقيق مفاجآته بشأن مباراة السوبر

المواطن - محمد سمعه

صرّح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيكون هناك مفاجأة بشأن موعد ومكان مباراة كأس السوبر السعودي في افتتاح موسم 2019-2020.

وكان ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم قال: أبارك لنادي النصر والتعاون وصولهم لكأس السوبر، وأتوقع ستكون هناك مفاجأة بالتوقيت ومكان إقامة المباراة.

وقالت تقارير صحافية: إن اتحاد القدم يود إقامة مباراة كأس السوبر السعودي في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف، كما كان الحال في مباراة السوبر بالموسم الماضي.

تفكير مختلف:

كذلك تُوجد تقارير تُشير إلى احتمالية إقامة مباراة السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مباراة كأس السوبر السعودي لموسم 2018-2019 أُقيمت في أغسطس من عام 2018 في بريطانيا بين ناديي الهلال والاتحاد، وفاز الهلال وقتها بالمباراة بثنائية مقابل هدف.

ويذكر أن النصر تُوج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018-2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، أما نادي التعاون فتُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في المباراة النهائية في شهر مايو الماضي.

ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي

أبارك لنادي النصر والتعاون وصولهم لكأس السوبر ، وأتوقع ستكون هناك مفاجأه بالتوقيت ومكان إقامة المباراة . pic.twitter.com/LrwmXuApcy — مسفر بن عبدالعزيز (@msferab88) July 2, 2019