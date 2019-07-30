اتحاد القدم يكشف موعد تقديم هيرفي رينارد

المواطن - محمد سمعه

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أنه سيُقام في الرابع من أغسطس المقبل مؤتمر صحافي لتقديم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لوسائل الإعلام السعودية بعد التعاقد معه لتدريب الأخضر.

وكان اتحاد كرة القدم، أعلن بالأمس عن تعاقده مع هيرفي رينارد لتدريب الأخضر خلفًا لـ المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويُذكر أن الفرنسي رينارد سيوقع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الرابع من أغسطس وخلال المؤتمر الصحافي، ثم سيبدأ مهمته بعد ذلك بمتابعة كل الفرق السعودية لاختيار عناصر الأخضر في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن ياسر المسحل كان قال بأن اختيار هيرفي رينارد لتدريب الأخضر جاء بسبب معرفته الجيدة باللاعب العربي، كما أنه يملك الخبرة عن الكرة في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن التعاقد مع مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في منطقة الشرق الأوسط، كانت فكرة غير مطروحة.

وكان هيرفي رينارد، استقال من تدريب المنتخب المغربي عقب الخروج من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر.