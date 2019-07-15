اتحاد القدم يُسابق الزمن

المواطن - محمد سمعه

على الرغم من نفي محمد مقروف، المتحدث الرسمي لـ الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الفرنسي هيرفي رونار تقدم باستقالته من تدريب المنتخب المغربي، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يُسابق الزمن للتعاقد مع رونار بشكل رسمي لتدريب الأخضر.

وقالت تقارير إعلامية مغربية: إن هيرفي رونار تقدم اليوم الاثنين باستقالته من تدريب المنتخب المغربي، لكن محمد مقروف، المتحدث باسم اتحاد القدم المغربي، أكد بأن المدرب الفرنسي لم يتقدم باستقالته.

ورغم إصرار اتحاد القدم المغربي على تواجد هيرفي رونار، بدأ ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم السعودي، في تحركاته لحسم مصير المدرب القادم للأخضر، خاصة أن المسحل كان تحدث في تصريحات إعلامية بعد توليه مسؤولية رئاسة اتحاد القدم، بأنه سيُنهي ملف مدرب الأخضر قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

ولم ينجح هيرفي رونار في قيادة المنتخب المغربي لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث ودع أسود الأطلس البطولة من دور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان هيرفي رونار تولى تدريب المنتخب المغربي في عام 2016، ووصل مع أسود الأطلس إلى بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019، وشارك كذلك في بطولة كأس العالم بـ روسيا مع المنتخب المغربي للمرة الخامسة في تاريخ أسود الأطلس.

سبق لـ هيرفي رونار الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين كمدرب مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012 و2015.