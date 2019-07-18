اتفاقية لتسريع إصدار تراخيص البناء لمشاريع الإسكان

المواطن - الرياض

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الإسكان اليوم محضراً مشتركاً لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة التي وقّعها كل من الدكتور خالد بن محمد الجماز، واللواء خالد بن عبدالكريم العودة، محمد بن سعود الغزواني كممثلين لأطراف المحضر استشعاراً بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق متطلبات واحتياجات المواطنين في سكن مناسب وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، وبما يزيد من مؤشر الأداء الخاص باستخراج تراخيص البناء من خلال منظومة عمل مترابطة بين الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة، وفي إطار التنسيق بين الوزارات الثلاث، لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية، مما يسهم في تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

ويتمّ تطبيق هذا المحضر على جميع مشاريع وزارة الإسكان الحكومية بما فيها من فلل ووحدات سكنية وأي مبانٍ أو منشآت أخرى، حيث يعتبر كود البناء السعودي هو المرجعية الأساسية في التصميم والتنفيذ.