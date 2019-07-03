اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ، مساء اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد تقدم باستقالته رسميًّا من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، أواخر الشهر الماضي.

وأكد تركي آل الشيخ آنذاك أنه قرر التقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققه، وتمنى التوفيق للرئيس القادم وجميع الأندية العربية.

يُذكر أنه تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، شهر ديسمبر الماضي، وتقدم بعد ذلك باستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.